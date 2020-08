A napvédelemre egész évben ajánlatos odafigyelni, de a bőrünk nyáron van igazán kitéve a sugarak káros hatásainak.Ebben az időszakban a legjobb, ha nagy hangsúlyt fektetünk a megfelelő fényvédő kiválasztására és rendszeres használatára, de sokszor még ilyenkor is megpirulunk.



A leégésA leégés nem más, mint a bőr felső rétegeinek kivörösödése és begyulladása az UV-sugarak hatására. Ezek a tünetek lehetnek enyhék, ilyenkor csak kisebb bőrpírt érzékelünk, közepesek, amikor már fel is hólyagosodik a bőr és súlyosak, ha a bőrfelszín lilásra ég és az elváltozást láz valamint hidegrázás kíséri. Utóbbi esetben érdemes orvoshoz fordulni, főleg ha fejfájás, láz, szédülés is társul a fentiekhez!



Az enyhébb leégések kellemetlen vagy fájó tüneteit enyhíthetjük a drogériákban, patikákban kapható termékekkel vagy akár otthon is természetes anyagok alkalmazásával.



Külsőleg segíthet

Kamilla- és levendulaolaj

A kamilla és a levendula szinte azonnal kifejti bőrnyugtató hatását külön vagy együtt alkalmazva is. Enyhébb leégés esetén adjunk 10-10 cseppet a hűvös fürdővízhez és vegyünk 30 perces kádfürdőt benne. A bőr szinte azonnal meg fog nyugodni és a hidratálást is elősegíti. Közepes leégés esetén pedig valamilyen semleges olajahoz (pl. 15 ml mandulaolajhoz) érdemes adagolni néhány cseppet mindkettőből és azzal átsimítani az érintett bőrfelületet.



Aloe vera gél

Az Aloe vera kocsonyás anyaga és a belőle készült gél remekül csökkenti a gyulladást, így kiválóan alkalmas a leégés kezelésére. Ha van otthon Aloe vera növényünk, akkor vágjunk le egy levelet, hasítsuk fel hosszában és a benne található zselével kenjük be az leégett bőrt. Ha nincs, akkor vásároljunk gélt és ezt használjuk.

Belsőleg segíthet

Vitaminok

A napozás hatására bőrkárosító szabad gyökök szabadulnak fel, ezekkel veszi fel a harcot az antioxidáns hatású C- és E-vitamin. Előbbiből napi 500 mg-ot érdemes szedni, míg utóbbiból napi 2x250mg-ot. Ezeket nem csak leégés esetén érdemes alkalmazni, de már az első erősebb napsugarak megjelenésekor is, hogy támogassuk a szervezetünket és fokozzuk bőrünk védekezőképességét.



Olajok

A halolaj és a lenmagolaj gyulladásgátló és bőrregeneráló zsírsavakban gazdag, így napi 2 kávéskanálnyi elősegítheti a gyorsabb gyógyulást.