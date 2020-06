A fogkövet a legtöbben csupán esztétikai problémának tartják, pedig nem csak az. Ha nem szedetjük le időről időre a fogorvosunkkal, az akár a fogaink elvesztéséhez is vezethet.

A fogkő tulajdonképpen a nyálban található ásványi anyagoknak köszönhetően megkeményedett lepedék. Ez az elpusztult és élő baktériumokat tartalmazó lepedék erősen rögzül, odakövesedik a fog felszínéhez, onnan csak szakember tudja eltávolítani. Kialakulása csak részben vezethető vissza a megfelelő szájhigiénéhez, van, aki a legalaposabb fogtisztítás ellenére is hajlamos a kövesedésre, amelyet időről időre le kell szedetni. A fogkő általában vagy a fogak felszínén rakódik le, de gyakori, hogy a fogaink és fogínyük közé szorul be, amely nem csak a fog, de az íny megbetegedését is okozhatja.

Gyakori, hogy a fogkő azoknak a szájában telepedik meg leginkább, akik amúgy kiváló fogakkal rendelkeznek. Ennek az oka, hogy nyáluk a szokásnál hatásosabban ellenáll azoknak a baktériumoknak, amelyek rövidtávon pusztítják a fogakat, viszont tehetetlen az íny alatti fogkövet felépítő, oxigén nélkül élő kórokozókkal szemben.

A dohányzás és a cukorbetegség felgyorsíthatják a fogkő termelődését, elsősorban azért, mert gátolják a száj természetes védelmi rendszerének kibontakozását.

Ami a fogkővel kapcsolatban azonnal mindenkinek szembetűnik, és amiért a legtöbben szakemberhez fordulnak vele, az az esztétikai probléma. A legfeltűnőbb a fogak külső felszínén elhelyezkedő fogkő, amely a cigarettától, kávétól sárgára, barnára színeződik, nagyon csúnya, de tulajdonképpen ez a kisebb probléma, ennél azonban súlyosabb következménye is van. A fogkő bárhol is helyezkedjen el fogainkon, hatékonyan pusztítja őket, tulajdonképpen ennek a következménye, hogy öreg korunkra elvesztjük fogainkat.

Kezdetben a fogkő egy nyálkás, filmszerű baktériumokkal, gombákkal teli anyag. A rendszeres fogmosással elvileg lemosható, de sajnos a fogak réseibe a legtöbb fogkefe nem képes behatolni (fogselyem és fogtisztító pálcikákkal egy részük eltávolítható), ezért itt megmaradhat a plakk.

Attól függően, hogy a fog felső, látható, vagy alsó, íny alatti részén található, más és más hatással vannak a követ felépítő baktériumok fogainkra. A felső részen található fogkő lassanként savat termel, amely szétmarja a fogzománc felszínét, meggyengítve azt, majd idővel kilyukasztja, fájdalmas gyulladást hozva létre, amelyet csak töméssel vagy foghúzással gyógyíthat a fogorvos.

Az alsó, fogíny alatti részen viszont egy teljesen más baktériumtörzs él mint fogaink felszínén. Itt olyan apró kártevők húzódnak meg, amelyek csak oxigénmentes környezetben képesek életben maradni. Ezek a baktériumok is savat választanak ki, de ez a sav nem a fogat, hanem a fogínyt gyengíti, szétmarva a fogcsont tartószerkezetét és a puha fogínyt. Ennek az állapotnak a tünete a vérző fogíny, amely rendkívül érzékeny a tapintásra. A folyamatosan gyulladt fogíny hosszú távon annyira meggyengül, hogy elereszti fogainkat, így azok meglazulnak és kihullnak. Sokáig azt hitték, a fogak elvesztése az idős kor velejárója, de ma már tudják, hogy az íny alatti fogkő a felelős ezért.

Nagyon fontos tehát, hogy évente többször nézessük át a fogainkat, és ha nincs is szuvas fogunk, a fogkövet távolíttassuk el.