1. SzárításSokan gondolják úgy, hogy a gyulladt aknékat le lehet szárítani. Valójában a pattanásos bőrt érzékeny bőrként kell kezelni, a szárítással pedig nem érjük el a kívánt hatást, ugyanis a pattanások általában a bőr mélyebb rétegeiben vannak, a különböző szárításra alkalmas termékek viszont csak a bőr felsőbb rétegébe jutnak, vagyis kivonják a vizet, amivel többet ártunk, mint használunk.

2. ArcradírozásA fizikai, szemcsés arcradírok nagyon népszerűek, pedig ezeknek az alkalmazásával is okozhatunk károkat. A radírozással a bőrfelszínről nem csupán az elhalt hámsejteket távolítjuk el, de az egészségeset is, ráadásul apró sérüléseket okozhatunk a bőrön. amely gyulladások kialakulásához vezet. Ráadásul sok elhalt hámsejt nem is a bőr felszínén, hanem a pórusokban található, ahová a fizikai hámlasztók nem jutnak be.



3. NapfénySokan próbálják napozással, rosszabb esetben pedig szoláriumozással csökkenteni a pattanások mennyiségét, láthatóságát. Fontos megjegyezni, hogy a gyenge, tavaszi napfény valóban hatásos lehet egy bizonyos mértékig, de az erős nyári nap csak ront a helyzeten. A napfénynek van gyulladáscsökkentő, a hámsejteket leválasztó hatása, de csakis akkor, ha megfelelő fényvédelemmel együtt napoztatjuk az arcunkat, nagyon rövid ideig, és nem nyáron. Ha erős sugárzásnak tesszük ki a bőrünket, azzal hegesedést idézhetünk elő.

4. Szappanos arcmosásTartja magát az a tévhit, hogy a pattanások a nem megfelelő higiénia miatt alakulnak ki. Egyrészt ez alapvetően nem igaz, de a rendszeres szappanos arcmosással biztosan nem vehetjük elejét az aknék kialakulásának. A szappan ugyanis szárítja a bőrt, és arra serkenti a faggyúmirigyeket, hogy még többet termeljenek. Arcunk tisztítására a legjobb választók az olyan lemosók, amelyek nem tartalmaznak illatanyagokat, alkoholt és szemcséket.