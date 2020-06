Mogyoróssy Adriennt a Sztárban sztár leszek! című műsorban ismerhették meg a nézők. A fiatal énekesnő úgy döntött, megosztja rajongóival, min ment keresztül, és ezzel egyben felhívja a figyelmet a szűrővizsgálatok fontosságvára.

Februárban ugyanis rákszűrésen járt, aminek eredménye szerencsére negatív lett, viszont kiderült, hogy endometriózisa van. A koronavírus miatt csak most került sor az operációra.

„Szerencsére jól sikerült a műtét és én is egyre jobban vagyok! Mindenképp szeretném veletek azt is megosztani, hogy a Szent Margit Kórház Nőgyógyászati Osztálya és az ott dolgozók egytől egyik dicséretet és elismerést érdemelnek, szakmailag-emberileg! Hihetetlenül kellemeset csalódtam! Hála és köszönet nekik" – számolt be Adrienn a Facebook oldalán.