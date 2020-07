Polgár Tünde születési rendellenességgel jött a világra, bal szemére alig lát. A luxusfeleség nem tagadja, szembetegsége egyre több bosszúságot okoz.

"Pici korom óta tompa látásom van a bal szememre, olyan, mintha nem is lenne, dísznek van, homályosnak látom vele. Ha a másik szememet letakarom, nekimegyek az ajtófélfának. Én voltam a kisgyerek, akinek mindig le volt takarva az egyik szeme (...) A másik szemem hozzáromlott, és most eljutottunk oda, hogy míg eddig negyed dioptriát romlott évente a látásom, addig most egy év alatt több, mint kettőt."

- mondta a luxusfeleség.