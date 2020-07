Különféle bőrproblémákkal a legtöbb ember szembesült már, ha máskor nem is, de kamaszkorában biztosan. Tizenévesen általában a kisebb vagy nagyobb pattanások jelentik a legfőbb gondolt, ám vannak, akiknél a serdülőkoron túl is bosszúságot okoznak az apró, gyulladt dudorok.

A legtöbb bőrproblémára, így a pattanásokra is akad valamilyen mesterséges, gyógyszertárban vagy drogériában megvásárolható készítmény, amely csodás és gyors javulást ígér. Az alkalmazás során azonban sokszor egyáltalán nem váltják be a hozzájuk fűzött reményeket ezek a készítmények. De vajon miért? Ennek az az egyszerű oka, hogy ilyenkor általában csak a tünetet kezeli az a bizonyos termék, ám a bőrproblémát kiváltó okot nem. Holott az igaz javulás kulcsa pont ez lenne!



A pattanásos bőr kialakulásaA pattanásokat a túlzott faggyútermelés okozza, amelyért a – mindkét nemben megtalálható! - férfi nemihormonok, az androgének felelősek. Serdülőkorban, de nőknél közvetlenül a menstruáció előtt is, ezeknek a hormonoknak a szintje hirtelen megugrik, serkentve a faggyútermelődést. A faggyúmirigy váladéka a szőrszál tövéhez ürül, melytől a szőrtüsző elzáródhat, begyulladhat és már kész is a pattanás!



A problémát csak súlyosbítja, ha a táplálkozásunk nem megfelelő és túl sok sót viszünk a szervezetünkbe vagy éppen valami fontos kimarad az étkezésünkből. Az egyoldalú vagy tápanyagokban szegény ételek nagyban ronthatnak a pattanásokra hajlamos bőr állapotán, így érdemes odafigyelni, hogy mit eszünk.



Belső megoldás a pattanások ellenÁltalánosságban elmondható, hogy aki problémás bőrrel küzd, az fogyasszon teljes kiőrlésű gabonából készült élelmiszereket, sok zöldséget és gyümölcsöt valamint sovány húsokat.



Kicsit bővebben...

Az aknék hatékony ellenszere az A-vitamin, amely rengeteg pattanásokra kifejlesztett gyógyszerben is megtalálható, ám amelyet a táplálkozás segítségével is bejuttathatunk a szervezetbe, ha halat, tojást, májat, sötétzöld, sárga, narancssárga, piros zöldségeket és gyümölcsöket fogyasztunk.

A cink és az E-vitamin szintén hatásos lehet, előbbi jó hatással van a hormonháztartásra és akárcsak az E-vitamin segíti a sebek gyógyulását. Cinkben gazdag például a hús (sertés, marha, csirke), a tojás, a bab és a tenger gyümölcsei, míg a növényi olajok, mogyoró, mandula, levélzöldségek sok E-vitamint tartalmaznak.