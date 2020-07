Az Annals of Internal Medicine-ben megjelent tanulmány szerint az új koronavírussal fertőzöttek 40-45 százaléka tünetmentes. Ám esetükben is gyakran tapasztalható csendes károsodás, leginkább a tüdőben. Továbbá azt is kiderítették, hogy azok a személyek, akiknél a betegség lefolyása tünetmentes, két hétnél is tovább fertőzhetnek - írja a napidoktor.