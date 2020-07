Az ekcéma jellemzői

Az ekcéma egy idült bőrgyulladás, amely leggyakrabban a kéz és láb hajlataiban, az arcon, a kézfejen vagy a csuklókon jelenik meg és erős viszketéssel jár. A viszketés mellett jellegzetes tünete a kivörösödött, hámló, pikkelyes bőrfelület, de apró hólyagok, sőt bőrmegvastagodás is kísérheti.

Előidézheti valamilyen étel, pollen, állatszőr vagy egyéb olyan anyag, amely allergiás reakciót vált ki. Az erős vegyszerek például a legtöbb embernél irritációt okoznak, de bizonyos egyének már az egyszerű mosóport sem tudják tolerálni. S ha ez még mind nem lenne elég, létezik az ekcémának egy olyan típusa is, amely egyszerűen genetikailag kódolt, ez az atópiás dermatitisz.



Mit tehetünk az ekcéma ellen?

Az ekcémát okozhatja valamilyen allergén fogyasztása vagy bizonyos anyagokkal való érintkezés, így ha bebizonyosodik, hogy mi a probléma forrása, azt mindenképpen kerülni kell.

Érdemes a ruhákat érzékeny bőrre kifejlesztett mosószerekkel mosni vagy valamilyen természetes anyagot használni a tisztításukhoz (pl. mosódió).

Kerülni kell az illatosított termékeket is (pl. tüsfürdő, szappan, testápoló), mert ezek sok esetben irritálják a bőrt.

Vegyszerekkel csak akkor dolgozzon, aki ekcémás, ha előtte gumikesztyűt húzott. Előfordul, hogy valaki a gumikesztyűre is allergiás, ilyen esetben először egy cérnakesztyűt kell felvenni és csak utána a gumikesztyűt.

Bizonyos táplálékkiegészítők jó hatásfokkal enyhítik az ekcémás tüneteket, ráadásul hosszú időn át szedhetőek, így a kiújulást is meggátolhatják.

Halolajak: a bennük található esszenciális zsírsavaknak köszönhetően enyhítik a bőr gyulladását és a viszketést.

Ligetszépeolaj: akárcsak a halolaj, ez is jótékonyan hat a kipirosodott, gyulladt, viszkető bőrre és a vegetáriánusok is szedhetik.

Cink: a zsírsavak felhasználásához elengedhetetlen, emellett pedig erősíti az immunrendszert, hosszú távon szedve azonban rezet is ajánlott fogyasztani mellé.

E-vitamin: a bőr vitaminja, amely enyhíti a szárazságát és a viszketést is.

Szőlőmagkivonat: antioxidáns flavonoidokban gazdag, amelyek gátolják a test allergiás reakcióit.

Kamilla: gyulladáscsökkentő hatású, így krémként alkalmazva enyhíti a viszketést és a berepedezett bőr miatti fájdalmat.



Az ekcémát felerősítheti a száraz levegő, a túlzott napozás, a stressz, de a dermatitiszhez hasonló tüneteket okozhat - a fentieken túl - akár vérellátási zavar is vagy lábverőér-szűkület, így ha az alsó végtagokon – főleg a bokán – jelentkeznek a pikkelyesen hámló foltok, mindenképpen orvoshoz kell fordulni.