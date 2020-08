Ahogy azt korábban megírtuk, Benkő László napok óta egy budapesti klinikán fekszik. Fia, Balázs reménykedik édesapja felépülésében, Kóbor János pedig azt kéri mindenkitől, imádkozzon érte. Az Omega énekese tegnap interjútt adott, így már többet tudhatunk Benkő állapotáról.

"Én optimistán fogalmaznék. Bár az igaz, hogy Laci nincs jó állapotban, de semmi drámai változás nem történt az egészségében. Nagyon jó kezekben van, vigyáznak rá az orvosok. A térdműtét miatt be van gipszelve a lába, biztos az is megviseli, hogy ágyhoz van kötve.

Most úgy néz ki, talán két hét múlva kerülhet le a gipsz, akkor biztos megkönnyebbül. Én rendszeresen beszélek vele telefonon, a családtagjai pedig látogatják. Az Omega egy emberként szurkol neki, várjuk vissza, hisz nélküle nem is állnánk színpadra, bár az igaz, hogy a koronavírus-miatt amúgy is elmaradnak a koncertek" - mondta János a Ripostnak.