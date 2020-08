Benkő László kálváriája évekkel ezelőtt kezdődött, amikor májrákot diagnosztizáltak nála. A zenésznél később bőrrákot állapítottak meg, de szerencsére időben észrevették. Műtéten és több kemoterápiás kezelésen van túl, de a sok általa szedett gyógyszer miatt bevérzett a gyomra. Nemrég pedig elesett a Krisztina körút villamossínén, ami miatt meg kellett műteni a térdét, de a kórházban tüdőembóliát kapott, ezért a beavatkozást el kellett halasztani.

"A térde eközben egyre csak gennyesedett, szerencsére az orvosok tudták annyira stabilizálni, hogy a tovább fertőződést ki lehessen védeni. Ahogy az immunrendszere olyan állapotban volt, rögtön megműtötték, szerencsére sikerrel. Már otthon lábadozik, a felesége gondozza. Beszéltem vele, és hallani a hangján, hogy ez az időszak, most nagyon megviselte, de nincs elkeseredve" - mondta a Blikknek Trunkos András, az Omega menedzsere. Hozzátette, a zenésznek most pihenésre van szüksége. Még nagyon gyenge vagyok, de már tudok hinni abban, hogy felépülök. Az éltet, hogy talán a színpadra is visszatérhetek" - üzente Benkő László