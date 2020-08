Az ajakherpeszt a Herpes simplex I. elnevezésű vírus okozza, amiről nem is gondolnánk, hogy manapság mennyi ember mindennapjait keseríti meg, a kellemetlen tüneteiről nem is beszélve. Vannak, akik életükben pusztán csak 1-2 alkalommal tapasztalták meg, hogy milyen kínos ismertetőjelei vannak ennek a vírus fajtának, vannak, akik a herpesz tüneteivel szinte alig vagy egyáltalán nem találkoztak és legfeljebb vírushordózóként adják tovább másoknak a herpeszt és vannak, akiknek évente több alkalommal is megkeseríti a mindennapjait ez a rendkívül irritáló, és esztétikailag korántsem üdítő látvány.