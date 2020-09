Bár a magas vérnyomásnak sokkal több a rizikófaktora, ma már a kórosan alacsonynak számító vérnyomás okozta panaszokkal is egyre gyakrabban keresik fel a páciensek a szakorvosokat. Ilyenkor a beteget többnyire kivizsgálják, fontos tudni, hogy hipotónia hátterében nem áll-e valamilyen komoly elváltozás, kórkép. A tartósan alacsony vérnyomásnak több oka is lehet. A hátterében meghúzódhatnak genetikai faktorok is, de más betegségekkel is összefügghet, mint például az idegek károsodása, pajzsmirigyproblémák, szívbetegség, tápanyaghiány, de gyakran gyógyszermellékhatás következménye.

Mi a vérnyomás? A vérnyomás az az érték, amely jelzi, hogy a szív bal kamrájának összehúzódásakor eljut-e a szükséges vérmennyiség a főverőerekbe. A keringő vér nyomása, ereje változik az erekben, a szív összehúzódása, elernyedése következtében. A vérnyomás a nap folyamán is változik, más nyugalmi testhelyzetben, és más aktív mozgáskor, de egyéb tényezők is befolyásolhatják, például a hangulat, bizonyos gyógyszerek szedése, pillanatnyi közérzet. Általános nézet, hogy egészséges, fiatal szervezet számára a 120/80-as vérnyomásérték a normális, de az is elfogadott, hogy 95/60 és 140/90-es értékek még nem tekinthetők kórosnak. A vérnyomás az az érték, amely jelzi, hogy a szív bal kamrájának összehúzódásakor eljut-e a szükséges vérmennyiség a főverőerekbe. A keringő vér nyomása, ereje változik az erekben, a szív összehúzódása, elernyedése következtében. A vérnyomás a nap folyamán is változik, más nyugalmi testhelyzetben, és más aktív mozgáskor, de egyéb tényezők is befolyásolhatják, például a hangulat, bizonyos gyógyszerek szedése, pillanatnyi közérzet. Általános nézet, hogy egészséges, fiatal szervezet számára a 120/80-as vérnyomásérték a normális, de az is elfogadott, hogy 95/60 és 140/90-es értékek még nem tekinthetők kórosnak.

Az alacsony vérnyomásról sokan nem is tudnak, csak amikor már panaszokat okoz. Általában az agyi keringés zavarai miatt keresik fel a páciensek az orvost. Szédülés, fejfájás, ájulás, látászavar jöhet szóba, gyakran előfordul a teljesítőképesség csökkenése, kóros fáradékonyság, koncentrációs zavarok, alvászavar, depresszió, émelygés, hányinger, általános rossz közérzet.

A vérnyomás emelésére számos életmódbeli változtatás alkalmas, mint például a rendszeres vízivás, a kávézás, sós ételek fogyasztása.