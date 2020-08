Soltész Rezső a múlt év végén nagyon túlhajtottamagát, aminek meg is lett a következménye. A szíve nem bírta a feszített tempót.

"A múlt év vége felé már heti tíz előadásom volt, ez sok utazással járt, és közben a magazinokat is szerkesztettem. Azt hittem, bírom, de a szervezetem máshogy gondolta. Egy hirtelen rosszullét után szóltam a lányaimnak, mondják le minden fellépésemet, mert kardiológiára kell mennem. Tekertem a kormányt, de csak nem akart összejönni, és a megnyitón is dekoncentrált voltam. Másnap este a fővárosban volt fellépésem, és nem úgy mentek a dolgok, ahogy megszoktam. A közönséggel se tudtam rendesen kommunikálni. Olyasmit éreztem, mintha minden kezdene összeomlani körülöttem. Másnap már nehezen lélegeztem, és hirtelen nagyon rosszul éreztem magam" - mesélte az énekes a Blikknek, aki azt is elárulta, hogy nagyon megijedt és ekkor határozta el, hogy az egészsége lesz a legfontosabb, mert ennyivel tartozik a családjának.