Egészségügyi problémájáról vallott őszintén Balázs Klári: mint kiderült, kórházba került és meg is műtötték.

Korda György és Balázs Klári eddig nem hozták nyilvánosságra, milyen megpróbáltatásokon is mentek keresztül nemrég. Most azonban elárulták, hogy Klári nagyon beteg volt, melynek következtében kórházi ellátásra, sőt, műtéti beavatkozásora szorult. Gerincsérvet diagnosztizáltak nála, amit azonnal kezelni is kellett.

"Olyan fájdalmaim voltak, hogy folyamatosan kapkodtam be a fájdalomcsillapítókat. Alig tudtam járni, levert a víz, és nagyon rossz volt a közérzetem, azt hittem, hogy elpusztulok. Végül év elején egy CT-vizsgálat során derült ki, hogy mi a baj" - kezdte a gyönyörű énekesnő, aki hiába nem akart műtétet, rájött, hogy ez az egyetlen esélye.

"Dr. Papp Zoltán Attila műtött, akinek nagyon hálás vagyok. Közölte, hogy ez az egyetlen megoldás, ha nem műt meg, akkor lebénulhatok. Pszichésen is fel kellett készülni az operációra. Gyuri is nagyon féltett, nem volt könnyű időszak. Mélyaltatásban műtötték a gerincemet, egy 4 centiméter hosszú vágást ejtettek rajtam, az 5-6-os csigolyámnál a becsípődött, két ideggyököt nyomó sérvet kellett kiszabadítani. Egy órán át operáltak, ami nagyon jól sikerült. Amikor az altatás után magamhoz tértem, nagyon megnyugodtam, hogy jól vagyok, minden rendben. Másnap hajnalban már kibotorkáltam a mosdóba, amit ugyan nem lett volna szabad, de nem szerettem volna az ágytálat használni" - mondta nevetve Klári a Blikknek.