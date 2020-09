„Aláfordult a bokám, azt éreztem, hogy a szalagokkal lesz a probléma, de aztán megállapították az orvosok, hogy a szárkapocscsont vége letört, sőt, kicsit el is mozdult. Pedig azt hittem, megúszom egy-két hét pihenővel, de amikor egy gyógytornász megnézte a lábam, csak annyit mondott: ő bizony nem nyúl hozzá, s rögtön elvitt orvoshoz. Jó döntés hozott, mivel a kalocsai kórházban, azonnal meg kellett műteni a lábam. Ez több ok miatt is kellemetlen volt, hiszen arra a napra szerveztem egy csoportos kerékpártúrát, amiről nem akartam lemaradni. Egykor kezdődött a műtét, én meg hatkor már el is indultam a kórházból, hogy ott legyek az eseményen, még ha nem is tudtam velük tartani. Hálás vagyok a kalocsai gyógytornásznak, főorvos úrnak és az ápoló személyzetnek, hogy mindenben segítettek."

-mondta Attila a Blikknek.

A fitneszgurura még legalább 5-6 hét pihenő vár, mégsem bosszankodik: igyekszik a lehető legtöbbet kihozni ebből a helyzetből.

„Ágyban fekszem, bár kapok segítséget, de még így sem könnyű. A legnehezebb az egész sérülésben, hogy nem tudok még magamról gondoskodni. Egy egy mozdulatot ha teszek azt előre át kell gondolnom. Lakáson belül hátizsákkal mankózom, ha át akarok vinni egyik szobából a másikba valamit, hiszen a kezeim foglaltak."

-nyilatkozta Katus, aki szeretné szeptember végéig befejezni online életmódváltó és testsúlycsökkentő programját, amit még a járvány kezdetekor kezdett el kidolgozni.