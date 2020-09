Több eseményen részt vettek Beckhamék Miamiban még tavasszal David új futballklubja kapcsán, ahol kezet fogtak, és puszit adtak az embereknek. Illetve Brooklyn 21. születésnapját is megünnepelték egy klubban.

Ezután repültek vissza Londonba, néhány nap múlva David nem érezte jól magát, majd Victoriának is megfájdult a torka. Később több alkalmazott és családtag is jelezte, hogy lebetegedtek. Victoria pánikba esett, és két hétig nem hagyta el otthonát, a családjának is megtiltotta, nagyon félt, hogy szuperterjesztők lehetnek. A tesztek be is bizonyították, hogy valóban koronavírussal fertőződtek meg - írta a The Sun.

Egy barát szerint rémálom volt az egész, borzasztóan megijedtek.