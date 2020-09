Szakértők szerint korcsoportonként eltérőek a koronavírus tünetei, ezzel nem árt tisztában lenni. Például a gyerekeknél bőrkiütések is megjelenhetnek, ha elkapták.

Tim Spector, a King's College London professzora úgy véli, mindenkinek tudnia kellene, hogy melyik korosztálynál, milyen tünetek jelentkeznek, ha elkapják a koronavírust. Ez ugyanis eltérő lehet korcsoportonként.

A gyerekeknél például leggyakrabban fejfájás, fáradtság, láz jelentkezik, de torokfájás étvágytalanság is jellemző tünet. Ezen kívül megfigyelték, hogy egy részüknél szokatlan bőrkiütések is megjelentek, illetve hasmenés is előfordult – írta a HáziPatika.

A szakember szerint a szülőknek és a tanároknak ezekkel tisztában kell lenniük.

A kicsiknél jóval ritkábban alakul ki a szaglás vagy ízérzékelés elvesztése, illetve a köhögés, melyek viszont a felnőtteknél a leggyakoribb tünetek.

A kutatásban megvizsgált gyerekek harmadánál pedig egyáltalán nem mutatkoztak betegségre utaló jelek.