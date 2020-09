A pop királyának halála az egész világot megrázta. Az énekest 2009. június 25-én holtan találták otthonában: halálát egy vényköteles gyógyszer miatti szívmegállás okozta. Jackson személyi orvosa, dr. Conrad Murray 4 év börtön büntetést kapott, miután gondatlanságból elkövetett emberölés bűntettében bűnösnek találták -írja a Ripost a Mirrorcikke alapján.

A boncolási jegyzőkönyv szerint Jacksonnak halálakor több belső vérzése és ízületi gyulladása volt, a tüdeje pedig olyan heges és gyulladt volt, hogy már csak a tüdőátültetés mentette volna meg, ahhoz viszont túl beteg volt. Jackson halála előtt egy évvel már kritikussá vált az állapota, egy igazságügyi szakértő szerint csoda, hogy eddig életben maradt.

„Tüdőtágulata és súlyos emésztőrendszeri vérzése van. Csak a tüdőátültetés mentheti meg, de túl gyenge ahhoz, hogy túlélje a beavatkozást. De a belső vérzése a legfőbb gond. Az megölheti"– mondta akkor Jackson életrajzírója, Ian Halperin.

A boncolási jegyzőkönyvből továbbá az is kiderült, hogy Jackson a bal szemére megvakult, egy degeneratív csontbetegség miatt a gerince és az ujjai is megnyomorodtak, prosztatanagyobbodása volt, illetve vitiligóban és discoid lupusban is szenvedett.

„Michael Jackson számos fizikai és mentális problémával küzdött, ám ezek legyőzése drogfüggőséghez vezetett. Veszélyes kábítószereket nem tesztelt körülmények között használt. Az is csoda, hogy eddig élt" – nyilatkozta Dr Richard Shepherd szakértő.