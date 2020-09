Amint véget ér a vénasszonyok nyara, az időjárás szomorkássá válik, és jön a hűvös, nyirkos időjárás. Ezzel egyidejűleg beköszönt a meghűléses betegségek időszaka is, de ahelyett, hogy már most azon töröd a fejed, milyen gyógyszereket vásárolj a patikában, törekedj immunrendszered erősítésére, és töltsd fel vitaminraktáraidat!

Most még bőven akadnak friss zöldségek és gyümölcsök a boltok polcain, amelyek segítenek szervezeted vitaminraktárainak feltöltésében. Ez nemcsak azért fontos, hogy a hűvös időben is egészséges maradj, de azért is, hogyha esetleg elkapnál valami nyavalyát, könnyedén megbirkózz vele, és ne kelljen hetekig ágyban maradni. Az őszi immunerősítés első, és legfontosabb lépése az étrendváltás, ugyanis ahhoz, hogy egészséges maradj, rengeteg gyümölcsöt és zöldséget kell fogyasztanod!

A gyümölcsök magas rosttartalmuknak köszönhetően javítják az emésztést, megkötik a káros bomlástermékeket, csökkentik az éhségérzetet, és antioxidáns illetve vitamintartalmuknak köszönhetően immunerősítő hatásúak. A lédús gyümölcsökben található ásványi anyagok fenntartják a szervezet sav-bázis egyensúlyát, és rosttartalmuk miatt is nélkülözhetetlenek.

Ebben az időszakban fogyassz magas C-vitamin tartalmú gyümölcsöket, ilyen az alma, a szilva, a körte, a szőlő, a szeder és az áfonya, de tökéletes vitaminforrás a füge és a boltok polcain fellelhető gránátalma. Érdemes a hidegebb napokra is gondolni, és az almát, a körtét, vagy a szilvát aszalt változatban eltenni, a szedret és az áfonyát bezacskózni és mélyhűtőbe rakni.

Már napi két alma elfogyasztásával sokat tehetsz immunrendszeredért, flavonoidjainak köszönhetően ugyanis nagyon erős antioxidáns, ráadásul támogatja a bélflóra egyensúlyának megőrzését. Ha a szőlőt kúraszerűen fogyasztjuk, a legyengült szervezet hamarabb erőre kaphat, sőt, az allergiás tünetekre is jótékonyan hat. A szőlőben található flavonoidok védelmet nyújtanak a vírusos, bakteriális fertőzések ellen is.

Akárcsak a gyümölcsök, a zöldségek is tele vannak vitaminokkal, ásványi anyagokkal, enzimekkel és rostokkal. Alacsony kalóriatartalmuk miatt a diétázók is szinte mértéktelenül fogyaszthatják, így nem kérdés, hogy az immunerősítésben a zöldségeknek is fontos szerepük van.

Őszi zöldség a tök, a sütőtök, a cukkini, a paradicsom, a paprika, a fejes káposzta, a vöröskáposzta, a kelkáposzta, a karfiol és a brokkoli, a cékla, de elérhető számtalan gyökérzöldség, hüvelyes és hagymaféle is.

A felsorolt zöldségek mindegyikére jellemző a magas B1, B2, C-vitamin, a folsav-, karotin-, kálium-, kálcium-, foszfor-, és magnéziumtartalom. A sütőtök például magas káliumtartalmának köszönhetően vértisztító és méregtelenítő, de bővelkedik C-vitaminban, folsavban, valamint karotinoidokban is.

A gyümölcs és zöldség fogyasztáson kívül érdemes pótolni a probiotikus baktériumokat is, amelyek segítségével gyorsabban helyreállítható a bélflóra egyensúlya. Erre a legjobb módszer a probiotikus ételek, italok fogyasztása: ilyenek az erjesztett tejtermékek, a joghurtok, a kefír, az érlelt sajtok, a tofu, és a káposztafélék, de ha a felsoroltak közül egyik sem a szíved csücske, vásárolj probiotikumot a patikában. Emellett ügyelj a megfelelő folyadékbevitelre, és a testmozgásra: amíg az időjárás engedi, sportolj a szabadban!

Az őszi immunerősítést érdemes szeptember első heteire időzíteni, ugyanis a borongós, esős hónapokban az immunrendszerünk óriási megterhelésnek van kitéve, és lelki állapotunk is az időjárásnak megfelelően változik. Ha teheted, ne a gyógyszertárban elérhető vitaminok között válogass, hanem töltsd fel természetes módon tápanyagraktáraidat. Hidd el, ezzel sokkal többet tehetsz egészségedért!