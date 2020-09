A D-vitamin jótékony hatásai már régóta ismertek, ahogyan az is, hogy szervezetünk napfény hatására termeli azt. A nyári hónapokban az egészséges embereknek nincs feltétlenül tablettára szükségük a megfelelő D-vitamin-mennyiség fedezéséhez, hiszen 10-30 perc napon töltött idő elegendő a vitamin megfelelő szintű termelődéséhez, ami napi 2000 nemzetközi egység. Most azonban, hogy beköszöntött az ősz, ráadásul nyakunkon a koronavírus-járvány második hulláma, érdemes gondoskodni a D-vitamin pótlásáról, ugyanis csontjaink védelme és izomerőnk fokozása mellett a betegségekkel szembeni védekezőképességünkre is pozitív hatást gyakorol.

A D-vitamin elsősorban az egészséges csontszerkezetért felel, ugyanakkor például az izomerő fenntartásában is fontos. Receptora szinte a szervezet összes sejtjén jelen van. A D-vitamin közvetlenül legalább ötszáz gént irányít és génjeink egytizedét közvetve befolyásolja.

Fontos, hogy tisztában legyünk azzal is: a 2000 nemzetközi egység napi szükségletből táplálkozással csak mintegy 80-at tudunk biztosítani. Az őszi, téli évszak beálltával, az október és március közötti periódusban a felmérések szerint Magyarországon 10-ből 9 embernél alakul ki D-vitamin-hiány. Ugyanakkor a 4-5 évvel ezelőtti adatokhoz képest többszörösére nőtt a D-vitamin szedésének mértéke hazánkban, aminek előnye, hogy ez a vitamin hozzájárulhat a szervezet betegségekkel szembeni védekezőképességéhez is, ami járvány idején különösen fontos.

A felső légúti betegségek esetében pozitív hatása van a D-vitamin pótlásának. A meghűlés, influenza és más enyhébb, a koronavírusok által is okozott felső légúti betegség télen gyakrabban fordul elő, ebben szerepe lehet az alacsonyabb D-vitamin szintnek is. Vagyis úgy tűnik, a D-vitamin véd a légúti fertőzésekkel szemben, és ismert az is, hogy a nyiroksejtekre, a kórokozó-ellenes fehérjék termelődésére is pozitív hatást gyakorol.

Ebből következve feltételezhető, hogy a D-vitamin pótlása a COVID-19 fertőzéssel szemben is immunerősítő hatású lehet.

Óv a koronavírus ellen is: kutatás Minden eddiginél szorosabb összefüggést talált David Meltzer, a Chicagói Egyetem professzora a szervezet D-vitamin-szintje és az új koronavírussal való megbetegedés esélye között. Friss kutatásában arra jutott, hogy megfelelő D-vitamin-szint esetén bizonyíthatóan kevesebben fertőződnek meg. Minden eddiginél szorosabb összefüggést talált David Meltzer, a Chicagói Egyetem professzora a szervezet D-vitamin-szintje és az új koronavírussal való megbetegedés esélye között. Friss kutatásában arra jutott, hogy megfelelő D-vitamin-szint esetén bizonyíthatóan kevesebben fertőződnek meg. A vizsgálat során 489 páciens adatait elemezték. Mindegyiküket tesztelték SARS-CoV-2-re, valamint a vizsgálatot megelőző évben az egyetemi klinikán D-vitamin-szintet is mértek és regisztráltak náluk. Az eredmények markánsak voltak: a D-vitamin-hiánnyal küzdők 21,6 százaléka kapta el a SARS-CoV-2-t, míg azok körében, akik D-vitamin-szintje elérte az egészséges mértéket, csupán 12,2 százalék volt a fertőzöttek aránya.

A súlyos D-vitamin-hiány a halálozás kockázatát 50 százalékkal növeli a súlyos és krónikus betegeknél, ezért elengedhetetlen lenne minden daganatos vagy kardiovaszkuláris betegségben szenvedő beteg D-vitamin szintjét normalizálni a kezelés mellett.

A D-vitamin ugyanis hormonként funkcionál a szervezetben, hiánya esetén számos betegség kialakulásának kockázata jelentősen megnő. Ahogy a D-vitamin-hiányosok száma nő, úgy az ezzel kapcsolatos megbetegedések száma is nő: a cukorbetegség, asztma, magas vérnyomás, multiplex sclerosis, reuma, daganatok.