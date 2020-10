A bőrünk, a hajunk vagy a fogunk védelmére nagy hangsúlyt fektetünk, és igyekszünk a lehető legjobban ápolni ezeket a területeket. Ám van, egy testrészünk, ami nagyon is fontos, de mégsem foglalkozunk vele tudatosan eleget, ez pedig a szemünk. A látásunk is igényel némi gondoskodást és odafigyelést, hiszen ez az egyik legösszetettebb érzékszervünk, a külvilágból származó információk 60-80 százalékát a szemünk továbbítja az agyunkhoz. Az érzékelésünk alapvetően vizuális ingerekre épül. A szem is képes öregedni, de ezt is tudjuk késleltetni egy kis odafigyeléssel. Íme néhány tanács, hogyan őrizheted meg szemed egészségét!