Habár lehet kínos, vagy éppen kellemetlen, a gázoknak megvannak az egészségi előnyei. Teljesen normális, ha naponta több mint egy tucatszor engedjük ki, és ez sokat elárul az emésztőrendszerünk egészségéről.

Amennyiben ezzel nincs probléma, az azt jelenti, megfelelően táplálkozunk: vagyis olyan összetett szénhidrátokat is viszünk a szervezetünkbe, melyek az emésztőrendszerben található jótékony baktériumokat táplálják.

A rendszeres szellentés fontos a vastagbél egészségének megőrzésében, de ha nem eresztjük ki, az korlátozza a belek mozgását, emésztési kellemetlenségekhez, és még székrekedéshez is vezethet.

Kelly Jones táplálkozási szakértő szerint a szív egészsége és az immunrendszer megfelelő működése miatt is fontos a rendszeres szellentés. Emellett a táplálkozásunk kialakításában is segít: ha túl nehéz, vagy szagos gázokat eregetün, az azt is jelentheti, hogy túlságosan sok fehérjét, cukrot vagy telített zsírt fogyasztunk szemben az egészséges szénhidrátokkal. Az ételintolerancia megállapításában is segít: észlelhetjük, mely ételek fogyasztása esetén változik, nehezedik a helyzet, mikor alakul ki puffadás. Természetesen a szakértő szerint ne egy fogyasztás után döntsünk, hiszen a szervezetünknek is alkalmazkodnia kell az ételekhez - írja a Men's Health.