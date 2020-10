Valószínűleg nagyon kevesen vannak azok, akik még nem találkoztak az inzulinrezisztencia kifejezéssel vagy azért, mert maguk is érintettek vagy azért, mert valaki a környezetükből IR-es.

Az inzulinrezisztencia a cukoranyagcsere betegsége, amikor a sejtek ellenállóak (rezisztensek) az inzulinnal szemben és emiatt a cukrot nem tudják normálisan felvenni, illetve ahhoz, hogy a sejtekbe tápláló cukor kerülhessen, a vérben a normálisnál jóval több inzulinnak kell lennie.



Az IR előfordulása nagyjából azonos a cukorbetegségével, sőt inkább gyakoribb, ugyanis az inzulinrezisztencia sok esetben ki sem derül az érintettről, csak amikor már a jellegzetes tünetekkel vagy épp ezek következményeivel kell szembenézni.

Megesik például, hogy csak akkor realizálódik a betegség, ha egy párnál az aktív próbálkozás ellenére sem jön a baba, ilyenkor az esetek egy részében az inzulinrezisztencia okozza a meddőséget, de természetesen a jelenség nem csak nőknél fordul elő.





Mi utalhat inzulinrezisztenciára?Az inzulinrezisztenciát sokan összekötik a túlsúllyal, s bár valóban hajlamosító tényező az elhízás, bizony kifejezetten vékony testalkatú nőknél, sőt férfiaknál is előfordulhat az IR. Igaz, hogy a mozgásszegény életmód és a nem megfelelő táplálkozás segíti a kialakulását, de ezek mellett növelhetik az IR esélyét genetikai tényezők,emésztőrendszeri és pajzsmirigy problémák, különféle érzékenységek és intoleranciák, de akár a nem megfelelő D-vitamin szint is.



Az IR-nek nagyon változatosak a tünetei, az alábbi jelenségekre azonban kifejezetten érdemes ügyelni:

zaklatott vagy rossz alvás erős izzadással kísérve

állandó fáradtság

ingerlékenység

depresszió

gyakori cukoréhség

alma típusú elhízás

sikertelen fogyókúrák

szőrösödés

nőknél menstruációs problémák

nőknél sikertelen teherbeesés

Mit tehetünk, ha IR-re gyanakszunk?A fenti tüneteket tapasztalva érdemes először a háziorvossal konzultálni, aki valószínűleg cukorterheléses vérvizsgálatot fog elrendelni – itt nem csak a vércukorszintet határozzák meg, hanem a vér inzulinszintjét is. Ehhez éhgyomorra kell érkezni a laborba, ahol leveszik az első adag vért, majd egy nagy adag cukros víz elfogyasztása után 30, 60 és 120 perccel ismét vért vesznek. Ezek az adatok már elegendőek ahhoz, hogy az orvos megállapítsa, hogy a kellemetlen tünetek hátterében az inzulinrezisztencia húzódik-e.





Hogyan tovább, ha beigazolódik az IR gyanú?Az inzulinrezisztencia nem játék, hiszen ha az érintett nem figyel az életmódjára, akkor az IR-ből bizony idővel 2-es típusú cukorbetegség alakulhat ki, amely komoly szövődményekkel és jelentős életminőségromlással járhat. Így érdemes megelőzni a nagyobb bajt és a cukorbetegség előszobájának nevezett inzulinrezisztenciát kordában tartani. Ezt pedig helyes táplálkozással és rendszeres sportolással lehet. Fontos, hogy aki inzulinrezisztens, az naponta 4-6x egyen meghatározott szénhidráttartalmú ételeket valamint kerülje a cukrot és a fehér lisztet. Az IR diétát minden esetben szakembernek kell összeállítania, hiszen nem mindenkinek ugyanannyi szénhidrátra van szüksége, gondoljunk csak bele, hogy inzulinrezisztens lehet egy 50 és egy 90 kilós ember is.



Az inzulirezisztencia nagyon jól kordában tartható megfelelő étkezéssel, rendszeres testmozgással és a stressz kerülésével – mivel ez utóbbi is növelheti az IR kialakulásának esélyeit -, sőt akár jelentős javulás is elérhető, hosszútávú, kitartó munkával. S bár maga a hajlam nem szűnik meg ekkor sem, számos, az IR által okozott probléma – például meddőség - megoldódhat az életmódváltásnak köszönhetően.