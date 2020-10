Több koronavíruson átesett személynek maradnak fenn tünetei még hónapok múltán is, akkor is, ha maga a betegség gyenge lefolyású volt. Kiderült, mi lehet ennek az oka.

Sajnos nem is olyan könnyű túlesni a Covid fertőzésen, mint azt gondolnánk. Hiába ússza meg valaki a vírust enyhe tünetekkel, néhány kellemetlenség hónapokkal később is fennmaradhat, de akár komolyabb bajokat is okozhat később. A hosszú lefolyású koronavírus-fertőzést már külön kategóriába is sorolják a szakértők: elhúzódó Covid.

Ennek tünetei még hónapok múltán is: bénító fáradtság, nehézlégzés, köhögés, hallás- és látásproblémák, szívet, tüdőt és gyomrot érintő károsodások, izomfájdalom, ízlelés és szaglás elvesztése, de akár depresszió, szorongás és zavart gondolkodás is fennállhat.

Egy olasz kutatás szerint a vizsgáltak 87 százalékánál egy tünet legalább megmaradt két hónappal később is. Több mint 50 százalékuknál állandósult a fáradtság.

Tim Spector, a King's College London professzora szerint ennek oka pedig az, hogy hiába gyógyult meg a beteg, a koronavírus kisebb mértékben ugyan, de még megtalálható a szervezetben. Például ha hasmenés volt a tünet, akkor a belekben, ha szaglásvesztés állt fenn, akkor az idegsejtekben.

Sajnos előfordulhat, hogy az immunrendszer a vírus után nem képes visszaállni eredeti állapotába, ez pedig komoly gondokat okozhat. Arra is volt már példa, hogy valaki cukorbeteg lett utána – írta az EgészégKalauz.