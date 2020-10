Az egykori szépségkirálynő, Gelencsér Tímea is megsérült a Dancing with the Stars próbája alatt, így a második élő show-t begyógyszerezve táncolta végig. Táncpartnerével, Hegyes Bercivel a Life.hu-nak elmondták, mit gondolnak párosokról, miért van ennyi sérülés a műsorban, valamint, hogy a magánéletüket mennyire befolyásolja a a műsor népszerűsége.