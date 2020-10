"A hír igaz, pozitív lett a tesztem. Kedd óta hőemelkedésem és pici izomfájdalmam van, amire fájdalomcsillapítót szedek. A közérzetem teljesen jó, szaglásom és ízlelésem van, úgyhogy ezzel egészen jól elvagyok" – mondta el a Blikknek Bochkor Gábor.

"Amint érzékeltem magamon az első tüneteket, jeleztem a kollégáknak, akiket a napokban tesztelnek majd. Pénteken a szerdaihoz hasonlóan best of adás lesz, egy közös felkonf erejéig leszünk adásban Lovász Lacival, hogy beszámoljunk a kialakult helyzetről. Mindenkinek felállítják a szükséges technikát az otthonában, hogy hétfőtől adást tudjunk csinálni. Amíg nincs meg mindenkinek a negatív eredménye, addig senki nem megy be a rádióba" - tette hozzá az ATV műsorvezetője, és azt is elmondta, a #Bochkor e heti forgatása is elmaradt, helyette Best of adást láthatnak a nézők.