"Az élet mit sem ér egészség-szeretet-szerelem nélkül...az élet megint megmutatta, hogy a pénz, a csillogás, a hatalom nem ér semmit sem, ha nincs egészség. Azt hittem, hogy ez az egész őrület, ami mindannyiunkat körbevesz nem annyira veszélyes ránk...hiszen fiatalok, erősek vagyunk. A párom az egyik legfontosabb férfi az életemben, aki egyben egy erős, kitartó, fiatal édesapa is. Amikor elkezdődtek a COVID tünetek, nem gondoltam volna, hogy idáig fajul a helyzet, hogy napok óta a Szent László kórházban gyógyítják kétoldali tüdőgyulladással és számos felülfertőzéssel. Rettentően megvisel a helyzet, mert tudom, hogy miken megy most keresztül. Szívem szerint, minden fájdalmat átvennék tőle, csak hogy ő jobban lehessen. De amit tehetek ebben a helyzetben az az, hogy támogatom lelkileg, itt vagyok és itt is leszek mindig, és le fogja győzni ezt a vírust is, mert neki itt a helye köztünk-mellettünk! Nagyon hálásak vagyunk az orvosoknak és nővéreknek, akik nap mint nap segítik azt, hogy ő mihamarabb felépüljön és haza térjen hozzánk. A hitemet soha nem veszítem el, és tudom, hogy a Jó Isten velünk van és mindent megtesz érte. A legtisztább szeretet, ha másokon önzetlenül segítünk. Kérlek benneteket, hogy vigyázzunk egymásra, mert nem tudhatjuk, melyik szerettünket dönti le ez a vírus. Érdemes tesztet csináltatni, most én is két-három naponta járok szűrésre és szerencsére negatív vagyok" - írta Vivien az Instagramon.