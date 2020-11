Bochkor Gábor elkapta a koronavírust, ezért karanténba kényszerült. A hallgatókhoz otthonából jelentkezett be, és elárulta, hogy van most.

Bochkor Gáborról kiderült, hogy elkapta a koronavírust, ezért karanténba kényszerült. A rádió többi dolgozóját is tesztelték, de szerencsére ők nem fertőződtek meg. A műsorvezető a hallgatókhoz otthonából jelentkezett be, és elárulta, hogy van most.

"Köszönöm, jól vagyok, gyakorlatilag a tüneteim eltűnőben vannak. Tehát hőemelkedésem nincs már, az a fajta izomfájdalom nincs már, mégis olyan furcsa közérzetem van. Nem mondom, hogy úgy érzem magam, mint a legjobb napjaimban, de ez úgy nagyjából most állandó, és most várom, hogy teljenek, múljanak a napok, más dolgom nagyon nincsen" - idézi a Blikk Bochkort.