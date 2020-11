A "Movember" kampány a modern marketing módszereivel és a reklám eszközeivel hívja fel a figyelmet a férfiak szűrővizsgálatára. Az akció rendkívül sikeresnek mondható, hiszen a kampányidőszak alatt valóban többen jelentkeznek prosztatarák-szűrésre, mint az év többi hónapjában.

Novemberben ingyenes szűrővizsgálatokat is szerveznek, ráadásul hétvégén is, hogy a hétközben elfoglaltabb férfiak is el tudjanak menni. Tudnunk kell, hogy a prosztatarák a férfiak egyik leggyakrabban előforduló daganatos betegsége, amelyet akkor tudnak hatékonyan gyógyítani, ha időben felismerik. Ezzel együtt Magyarországon még mindig kevés férfi jár prosztatarák-szűrésre, a Movember mozgalom viszont segíthet abban, hogy ez rendszeressé váljon.

A szűrés a kor előrehaladtával erősen ajánlott, tünetmentesség ideje alatt is:

„45-50 éves kor fölött évente célszerű elvégezni, mert ez a gyors és egyszerű vizsgálat lehetővé teszi a prosztatarák olyan korai stádiumban való felismerését, amikor még semmifajta vizelési panasz vagy egyéb más testi tünet nem kíséri a kezdeti stádiumú betegséget" - árulta el Dr. Bánfi Gergely urológus, a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikájának adjunktusa.

Ezekhez a szűrésekhez két alapvizsgálat tartozik. Az egyik a PSA, azaz a prosztataspecifikus antigén (melynek emelkedése a prosztatarák kialakulását jelezheti) meghatározása vérvétellel. A másik alappillér pedig a prosztata végbélen keresztül történő megtapintása, ami a közhiedelem szerint kínokkal járó vizsgálat. A valóságban azonban az egész művelet pár másodpercet vesz igénybe, és egy kis kellemetlenségnél nem jelent nagyobb terhet.