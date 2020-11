Közösségi oldalán kardoskodik a szájmaszkok ellen Kourtney Kardashian, ugyanis szerinte a kék, orvosi maszk viselése borzasztó egészségtelen, mivel rákot okoznak.

„Azok a bizonyos kék maszkok, melyek viselését a boltokban és repülőgépeken kötelezővé tettek, politetrafluoretilénből készülnek. A Cancer.Org szerint ez növeli a máj-, a here-, a hasnyálmirigy-, a vese- és a mellrák kockázatát, illetve emellett a fekélyes vastagbélgyulladás, a pajzsmirigybetegség, a várandósság alatti magas vérnyomás és a magas koleszterinszint esélyét is. Ráadásul az influenzához hasonló tüneteket okozhat, bevérezhet tőle a tüdő is, ami pedig fulladást eredményez" - írta a sztár.

Csakhogy sok rajongója nem ért vele egyet, többen is jelezték, hogy ne terjesszen ilyeneket, mert a tények, amiket állít egyelőre nincsenek bebizonyítva, ráadásul az orvosok is ezt használják évek óta a műtétekhez - írta a Mirror.