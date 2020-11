2011 óta minden évben november 17. a koraszülöttek világnapja. Magyarországon például minden tizedik gyermek koraszülöttként, azaz a terhesség 37- hete előtt jön a világra. Ma már a modern orvostechnológiai eszközök lehetővé teszik a nagyon kis súlyú, azaz1000 gramm alatti koraszülöttek szövődménymentes felnevelését is. Ezen a napon sötétedés után számos magyarországi épület is lila színt ölt, kivilágításával is egy kis figyelmet irányítva a koraszülöttekre és családjaikra, valamint az ő segítésük fontosságára. Ennek kulcsfontosságú eleme az élet első napján, majd ezt követően, legalább az első hat hónap során megvalósuló kizárólagos anyatejes táplálás, amely a túlélési esélyeket nagymértékben javítja. A világnap többek között ezt helyezi a fókuszba.