Ha beleássuk magunkat az illóolajok csodálatos és kimeríthetetlen világába, tudni fogjuk, mikor mit alkalmazzunk panaszaink enyhítésére. Nem csak testileg és külsőleg, hanem lelkileg és belsőleg is nagyon hatékonyak tudnak lenni.

Nagyon fontos, hogy mielőtt illóolajokat használunk, járjuk körül a témát, tanuljuk meg, melyik olaj, mikor és hogyan hat, illetve fontos az is, hogy megfelelő minőségű, tiszta illóolajokat válasszunk - ezek fogyaszthatók ugyanis csak belsőleg.

Az illóolajokat ősidők óta használják. Fontos szerepet játszanak érzelmeink, lelkiállapotunk fokozásában. Egyes illóolajok pozitív hatással bírnak testünkre és lelkünkre, fokozzák a jókedvet, megnyugtatnak, ellazítanak és segítenek a stressz kezelésében is.

Az illóolajok története:

Az illóolajok jótékony hatását már az ókori kultúrákban is ismerték. Az egyiptomi sírokban a használati tárgyak mellé illatszeres fiolákat helyeztek el, de a halottak mumifikálásánál is illóolajokat alkalmaztak.

Az ősi Kínában a járványok idején illóolajokkal, fahéjjal, gyömbérrel gyógyítottak. A középkorban egyre több kolostorban kezdték termeszteni a gyógynövényeket és készítettek belőlük olajokat.

A 17. századra az illóolajok a gyógyítás fontos hozzávalóivá váltak, megtalálhatóak voltak az orvosok és a vándorgyógyítók eszköztárában. Később a kozmetikai szerekhez is adták őket.

A 20. század óta használjuk az aromaterápia kifejezést, ami egy lyoni vegyésztől származik.

Így használd az olajokat:

Párologtatás: a nevében is benne van, az illóolajok gyorsan párolognak, így diffúzorba csepegtetve tökéletes módon kifejtik hatásukat. A diffúzorba vizet kell tenni és abba kell belecsepegtetni az olajokat. Fontos, hogy egy-egy párologtatás alkalmával a tiszta olajokból 8-10 cseppnél többet nem kell használni.

Belégzés: ezt a módszert leginkább megfázáskor alkalmazzuk, ez az úgynevezett gőzölés. Forró vízbe csepegtessünk megfelelő illóolajat, hajoljunk fölé és takarjuk le a fejünket egy törölközővel, hogy a gőz ne tudjon elillanni. Az orrunkon lélegezzünk egyenletesen és mélyen.

Bőrön keresztül: Fontos, hogy mielőtt bőrön alkalmazzuk az olajokat, végezzünk bőrtesztet, nehogy irritációt okozzon. Bőrön keresztül magát az olajat is dörzsölhetjük a bőrbe, de bázis olajokkal elegyítve is használhatjuk, valamint shea vajba is csepegtethetjük.

Fürdés közben: fürdővízbe csepegtetve is jól hasznosíthatók az olajak. Az illóolajokat ne közvetlenül a vízbe csepegtessük, hanem használjunk bázisolajakat (olivaolaj, jojoba olaj, mandula olaj)

Belsőleg: a tiszta minőségű olajakat kávéba, folyadékba, vitamin shot-okba csepegtetve is fogyaszthatjuk.

Illóolajok:

Léteznek sima olajok és olajkeverékek is. Most a sima olajokat mutatjuk meg, mi mindenre jók:

Levendula: a nyugodt alvás csodaszere, nyugtatja, ellazítja a testet és az elmét, valamint a bőrirritációkat is csillapítja

Citrom: tisztít, méregtelenít, élénkít és energiát ad. Segít a koncentrációban.

Narancs: belsőleg tisztít, elősegíti az emésztést, fokozza az önbizalmat.

Tömjén: tökéletes a ráncok és szarkalábak ellen, erősíti az immunrendszert, nyugalmat ad, ezért meditáció közben előszeretettel alkalmazzák.

Borsmenta: a koncentrációban, fókuszálásban segít, frissít, hűsít és az emésztésre is jó hatással van.

Fahéj: jótékony hatással van a szívre, az agyi funkciók serkentését segíti, fokozza az immunrendszer működését, légzésjavításra, vércukorszint szinten tartására is jó.

Bergamot: fájdalomcsillapító hatású, segíti a vércukorszint megtartását, relaxáló, nyugtató hatású, segít az emésztésben és kitűnő fertőtlenítő is.

Cédrus: megkönnyíti a köhögést, és csökkenti a megfázás kellemetlen hatásait. Köptető hatású, és enyhíti a torokgyulladást. Hatékony bőrkiütések ellen, megszünteti a fejbőr korpásodását is.

Copaiba: nyugtatja az irritált bőrfelszínt, kisbabáknál a fogzás okozta fájdalom enyhítésére is használható

Eukaliptusz: nátha, köhögés, influenza, torokgyulladás és homloküreg-gyulladás ellen nagyon hatékony. Növeli a szellemi befogadóképességet és a koncentrációt.

Jázmin: hangulatjavító, frissítő hatású, fáradtság, kimerültség és depresszió ellen is hatásos.

Léteznek továbbá illóolaj keverékek is, amik több illóolajból készülnek. Ezek összetett panaszok kezelésében tudnak segíteni. Ezekről később beszélünk bővebben.

Illóolajokkal segíteni tudjuk a felnőttek mellett a gyerekek életét is, már újszülött kórtól is. A megfelelő illóolajok használatával a fogzásban, alvásban, tanulásban is segíthetünk a gyerekeknek.