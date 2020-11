Pár napon belül elmúló mellékhatásokról számoltak be a Pfizer és a Moderna tesztalanyai a koronavírus-vakcinák klinikai vizsgálatai során. Egy amerikai professzor szerint az első dózis után az emberek 25-50 százaléka tapasztalhat valamilyen mellékhatást, míg a második dózis után sokkal többen, de ez kizárólag jót jelent. Az amerikai hatóságok szerint ez azt mutatja, hogy egyre jobban kialakul bennünk az immunitás - számolt be a portfolio.hu

Pfizer klinikai tesztjein 43 500 önkéntes vett részt 6 országban, a Moderna pedig 30 ezer embert vont be a fázis 3 tesztjeibe.

A Pfizer november 20-án nyújtotta be a sürgősségi engedélykérelmet a vakcinájára, a Moderna pedig most fogja. Ha pedig megérkezik az amerikai gyógyszerfelügyelet (FDA) engedélye, vakcinafejlesztési programnak köszönhetően egy napon belül már el is kezdődhet az ellenszerek kiszállítása.

A leggyakrabban előforduló mellékhatások a két vakcina tesztelésekor:

fájdalom, duzzanat, bőrpír az injekció beadásának helyén

enyhe láz

hidegrázás

fáradtság

fejfájás

izom-és izületi fájdalmak

Az amerikai egészségügyi minisztérium szerint ezek a gyakran előforduló mellékhatások mutatják, hogy a szervezet elkezdte felépíteni az immunitást a betegség ellen.