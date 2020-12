Erzsébet királynő és férje, a 99 éves Fülöp herceg is igénylik a kornovírus elleni oltást, ám kénytelenk kivárni a sorukat.

Nem jár kivételes bánásmód a brit királyi család tagjainak a kornavírus-jávány idején. Igényt tart az oltásra a királynő és férje is, ám ők is csak akkor kapják meg, amikor a 80 év felettiek sorba kerülnek - írja a DailyMail. Angliában először azok az idősek jutnak a vakcinához, akik idősotthonban vagy zárt intézményben élnek.

Komoly üzenete van annak, hogy a királynő is vállalta a koronavírus elleni oltást, ugyanis a szigetországban is sokan vannak azok, akik a vakcina ellen vannak. Azt remélik, a királynő példát mutat, és így sokan mások is vállalják a védőoltást.