A hazudósok (We Were Liars): amikor az emlékezeted elárul, és a családod a legnagyobb rémálmoddá válik

Egy szerető család. Egy álomnyaralás. Megannyi hazugság. És egy lány, aki már semmiben sem biztos... Készítsd be a popcornt, meg a stresszlabdát, mert az Amazon Prime Video-n, június 19-én streamingpremierben bemutatott legújabb sorozata, A hazudósok (We Were Liers) c. pszicho-thriller és horror műfajok között egyensúlyozó alkotása, mélyebbre ás az emberi pszichében, mint ahová valaha is merészkedtél volna! Tarts a főszereplővel, Cady Sinclairrel egy vérfagyasztó utazásra az emlékezet és az emberi lélek legsötétebb bugyraiba, ahol a válaszok ott bujkálnak a múlt árnyai között! De vajon túléled az igazságot?

A hazudósok: Mit tartogat a múlt?

A hazudósok: amikor a könyv lapjai életre kelnek, de nem úgy, ahogy várnád egy adaptációtól

Julie Plec és Carina Adly MacKenzie, a The Originalsés a Vámpírnaplók alkotói egy sokkal sötétebb, földhözragadtabb, de épp emiatt sokkal vérfagyasztóbb történettel rukkoltak elő. Ezúttal nincs semmilyen természetfeletti erő a történetben – de amit e helyett kapunk, az sokkal fantáziadúsabb: pszichológiai thriller, manipuláció, elfojtott trauma és szép arcok mögé rejtett széthullás. A családi dinamikák ábrázolása miatt ez egy több generációs sorozat. A sorozat vérfagyasztó feszültsége és pszichológiai mélysége nem véletlen, hiszen a forgatókönyv alapjául E. Lockhart 2014-ben megjelent, bombasikerként robbanó, az azonos című Hazudósok című regénye alapján íródott, amely abban az évben elnyerte a GoodReads legjobb ifjúsági könyv díját. Az alapmű már önmagában is magával ragadó rejtélyt tárt az olvasók elé, de a sorozatban a titkok végre alakot öltenek a képernyőn, és a néző szinte tapinthatja a feszültséget! De aki ugyanazt az élményt várja, mint a könyvtől, az valószínűleg csalódni fog, ugyanis van némi eltérés a könyv és a sorozat között! A rendezőpáros ugyanis rengeteg extra csavart és történetszálat pakolt ebbe a pszichológiai horrorsorozatba, így ez egy teljesen különálló, adrenalinpumpáló alkotásként kezelendő. Ezekbe a változtatásokba egyébként az írónő könnyebben egyezett bele, mint a rajongók.