"Nem hiszem, hogy megéri félni, vagy halogatni ezt a dolgot, mert az életetek múlhat rajta. Hozzáteszem, ennek a műtétnek köszönhetően még az is felismerhető volt, hogy egy jóindulatú daganat is van a petefészkemben, és még azt is eltávolították.

Úgyhogy nekem ez lett a legnagyobb karácsonyi ajándékom. És egy igazi figyelmeztetés, hogy sokkal jobban oda kell figyelnem magamra, hiszen itt van a fiam, akinek szüksége van rám. Van esély arra, hogy ez a dolog újra előjön, éppen ezért, ha valakinél ez kiderül, félévente újra el kell járni szűrésekre. Megyek is kontrollra megint" - mondta Anikó közösségi oldalán, írta meg a Blikk.