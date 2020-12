A túlzottan gyakori vizelési inger nem olyan tünet, amit el szabad hanyagolni. Amellett ugyanis, hogy rendkívül kellemetlen, komoly betegség jele is lehet. Mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni, ha a szokásostól sokkal gyakrabban kell pisilnünk, és akkor is, ha csak az ingert érezzük, de üríteni nem sikerül. A férfiaknál és a nőknél is jelentkező probléma ez, amely mögött nem csak fertőzés állhat.

Ha túlságosan gyakran kell meglátogatnunk a mosdót, és ez egy állandósult állapot, az sosem jelent jót. Az egészen enyhe gyulladástól komoly betegségek tünete is lehet a gyakori vizelési inger, ezért mindenképpen fontos orvoshoz fordulnunk annál is inkább, mert közvetetten is nagyon káros az életminőségünkre. A mosdók köré szerveződik az életünk és a programunk, ez pedig rossz hatással van a szociális életre, a munkavégzésre és a lelki egészségünkre is. Amennyiben a probléma éjszaka is jelentkezik, annak pedig krónikus kialvatlanság lehet az eredménye, ez pedig fokozza a stresszt, csökkenti a koncentrációs készséget, ingerlékenyebbek, szétszórtabbak leszünk. Az állandó fáradtság komoly pszichés nyomással jár, és amíg a kiváltó okot nem szüntetjük meg, addig folyamatos nő a feszültség és az az által okozott problémák köre. Nézzük, milyen betegségek kialakulására utalhat a gyakori vizelési inger.



FertőzésekA nők esetében a leggyakrabban a hólyaghurut, vagy a szexuális együttlétek okozta fertőzések váltják ki a gyakori vizelési ingert. Előbbi többnyire csípős, fájdalmas vizeléssel jár együtt, de az enyhébb esetei néhány napon belül bőséges folyadék fogyasztása mellett maguktól is megszűnnek, azonban ha lázzal, hidegrázással és fájdalommal is jár, akkor feltétlenül orvoshoz kell fordulni, ugyanis komolyabb szövődmények is kialakulhatnak, például vesemedence-gyulladás. Természetesen a férfiaknál is előfordulhat fertőzés, ám náluk sokkal ritkábban jelenti ez a gyakori vizelési inger okát.



CukorbetegségA cukorbetegség előjele is lehet a gyakori vizelési inger, ugyanakkor azoknál is előfordul, akik már diagnosztizált és kezelt cukorbetegek. Az erre kapott egyes gyógyszerek ugyanis fokozhatják a vizeletürítés gyakoriságát, de más olyan betegségek is vannak, amiknek a kezelése során előfordulhat a gyakori pisilés mintegy mellékhatásként.



Vese- vagy hólyagkövekHa a vizelési inger során nem sikerül kiüríteni a hólyagot, akkor gyanakodhatunk arra is, hogy vese- vagy hólyagkő okozza a problémát. Ez járhat féloldali fájdalommal, ami vesegörcsre utal, valamint vesemedence-gyulladással. Ebben az esetben mindenképpen szakértőhöz kell fordulni.

TerhességA várandósság során a méh kitágul és nyomja a hólyagot, ezért sokkal többször kell meglátogatniuk a terhes nőknek a mosdót. Ez azonban egy teljesen természetes dolog, semmilyen kezelésre nem szorul.



Hiperaktív hólyagEbben az esetben a húgyhólyag nyálkahártyája fokozottan érzékeny, ezért alakul ki gyakrabban vizelési inger, vagy a hólyag izmainak görcse miatt. Jellemzően éjszaka is jelentkezik, és napközben is gyakori ürítéssel jár a betegség. Megszüntetése, vagy a panaszok enyhítése gyógyszeres kezeléssel történik alapos vizsgálat után.



SzorongásBármilyen furcsa, nem csak fizikai okai lehetnek a gyakori vizelésnek, lelki probléma is állhat a hátterében. A szorongásos betegségek egyik velejárója például és ebben az esetben is a szakértő felkeresése nyújthat végső megoldást az alapproblémára, és az azzal együtt jelentkező egyéb panaszokra.