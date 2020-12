Az üzletembert leverte a víz, szaporább lett a légzése, felgyorsult a szívverése, és letargia lett úrrá rajta. Amikor orvoshoz fordult, kiderült, hogy a férfi pánikbeteg. A kérdés már csak az, hogy van-e összefüggés a koronavírus és a pszichés problémák között?

Dr. Rusvai Miklós virológus arról beszélt a Borsnak, hogy az összefüggés egyelőre tudományosan nem igazolt, de a kutatók már vizsgálódnak ez ügyben.

Valóban jelennek meg olyan hírek a nemzetközi sajtóban, melyek arról szólnak, hogy a koronavírus-fertőzés egyik lehetséges szövődménye a pánikbetegség, de mérvadó orvosi szaklapokban egyelőre ilyenről nem számoltak be. Nem tudhatjuk biztosan, hogy a betegen a koronavírus-fertőzés nélkül is jelentkeztek-e volna pszichés tünetek. Éppen ezért egyelőre nagyon nehéz ok-okozati összefüggéseket kimutatni – fogalmazott a virológus, aki azt is hozzátette, hogy több száz esetet kell vizsgálni ahhoz, hogy következtetéseket vonjanak le.

Rusvai azt is hozzá tette, hogy a tüdőgyulladással járó koronavírus-fertőzés egyik lehetséges szövődménye a tüdőfibrózis, illetve a kórokozó eredményezhet heregyulladást és fokozott infarktushajlamot is, ám még ezek sem bizonyítottak statisztikailag.