Anabel Sharma azért osztotta meg a saját családi tragédiáját, hogy figyelmeztessen minket: "Aki azon gondolkodik, hogyan szegje meg a Covid-19 miatt bevezetett szabályokat, azt arra kérem, hogy képzelje bele magát egy pillanatra az én helyembe. Képzelje el, hogy azt mondják neki, meghalt az édesanyád, vagy, hogy hamarosan le fog állni a tüdőd és a szíved" - írja a Mirror.

A 49 éves nő azt mondja, igyekeztek minden szabályt betartani, és rendkívül óvatosak voltak, nehogy a családjuk bajba keürljön, de még így is utolérte őket a kór. A Whitwickből származó nő és az édesanyja kórházba kerültek, mindketten intenzív osztályon feküdtek. Két héttel később Mariát odatolták a lánya mellé, hogy elmondhassa neki: aláírt egy papírt, mely szerint nem kér újraélesztést.

"Anyám beszélni próbált, de én csak a hamvasztást értettem meg belőle és azt, hogy készen áll a halálra. Olyan bátor volt" - mesélte Anabel. Ezt követően pedig megfogták egymás kezét, és készítettek róluk egy képet.

Anabel a közösségi oldalán is elmondta, milyen körülmények között halt meg az anyja, ahogy azt is, hogy ő is súlyos tünetektől szenvedett és szenved még most is - ezért arra kér mindenkit, hogy vegyék komolyan a vírust.