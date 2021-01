Mi az a mióma?

A mióma latin szó, és izomgöböt jelent. A mióma a méh izomfalát alkotó simaizomsejtekből kiinduló, tokkal körülvett jóindulatú daganat, melyet méhizomdaganatnak is szokás nevezni. Ez a tumor a női szervezet egyik leggyakoribb daganatfélesége, minden negyedik nő érintett. Kialakulásának okát nem lehet pontosan tudni, az azonban szinte biztos, hogy öröklődhet és az is, hogy a hátterében ösztrogéntúlsúly áll.

A mióma több féle is lehet

A mióma fogamzóképes korban alakul ki, és általában rutinvizsgálaton veszik észre. Előfordulhat, hogy csak egy, máskor több kis daganat jelenik meg. A mérete is különböző, vannak pár milliméteresek, de akár gyerekfej méretűek is, egyesek nagyon lassan növekednek, mások hónapok alatt megkétszereződnek, triplázódnak, azonban a mérettől függetlenül szerencsére nagyon ritkán változik rosszindulatúvá. Ettől függetlenül, ha tudjuk, hogy miómánk van, azt időről időre ellenőriztatni kell. A mióma utóbbi 1-2 évtizedben kezdett egyre gyakoribbá válni, ezért a 21. század betegségének is hívják.

Mik a mióma tünetei?

Alhasi görcsök, nyomás érzése a hasban, kismedencei és deréktáji fájdalmak, sűrű vizelési inger, székrekedés, haspuffadás, hányinger, a menstruációs ciklus lerövidülése, rendellenes, erős vérzés. A vetélések mögött is gyakran mióma áll, elhelyezkedésétől függően és a teherbeesést is megnehezíti.

El kell-e távolítani?

A szakembereket a miómák eltávolításának szükségessége megosztja. Vannak, akik az egészen kicsi miómák esetén is a műtétet javasolják, bár azt tudni lehet, hogy sokszor újak keletkeznek a helyükön. Mások szerint ameddig nincs vele probléma, addig nem kell bántani, csak ha már túl nagy helyet foglal és vérzészavarokat és/vagy fájdalmat okoz.

A mióma terápiája

A legtöbb esetben és főleg kis méretű daganatok esetében már gyógyszeres terápiával is sikerek érhetők el, de emellett műtétre is sor kerülhet, ami több féle lehet. A hiszteroszkópos eltávolítás során a méh ürege felé növekvő miómát a hasüreg megnyitása nélkül távolítják el, a laparoszkópos eltávolítás esetében a hasüreg felé türemkedő göböket 4 db, 5-10 mm széles hasfali bemetszést követően, mikrosebészeti eszközök segítségével veszik ki. Már nem fogamzóképes nők esetében szóba jöhet a miómával a méh eltávolítása is, de csak akkor, ha nincs más lehetőség a mióma megszüntetésére. Azt azonban tudni kell, hogy a méhünkre idősebb korban is szükségünk van, akkor is, ha már nem szeretnénk vagy tudunk gyereket vállalni.