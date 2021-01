Édesanyám 100 éves koráig, amíg be nem került az otthonba, mindennap megivott egy korty házi készítésűpálinkát. Soha nem is fájt a torka, mindig azt mondta, hogy ez vírusölő. Nagyon megijedtünk, amikor elkapta a koronavírust, de szerencsére ő ezzel a kórral is megbirkózott. Semmilyen tünet nem jelentkezett nála, még láza sem volt. Szilveszter előtt megengedték, hogy tíz percre bemenjek hozzá védőruhában. Még akkor is viccelődött, azt mondta nekem, hogy ő intézte el, hogy bemehessek hozzá – mondta a Borsnak a Magdus néni egyik gyermeke, aki már készül, hogy március elején felköszönthesse édesanyját a 106. születésnapján.