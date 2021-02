A menstruációt megelőző napokban és/ vagy alatta a legtöbb nő indokolatlan mértékben kívánja az édességet, amit a hirtelen lecsökkenő szerotoninszinttel, alacsony vércukorszinttel magyarázható. Amennyiben ez nem áll helyre, jön a legkisebb dolgon való kiborulás, a menszesz-hisztinek is nevezett állandó feszültség.

Egyél egyszerre kisebb adagokat, de gyakrabban, és válassz természetes nassolnivalókat, mint a gyümölcs, aszalt gyümölcs.

Az idegesség azzal is enyhíthető, ha teljes kiőrlésű gabonákból álló ételeket fogyasztasz, méghozzá egy nap többször, kisebb adagokban. Erre a problémára az omega-3 zsírsavak is kiváló természetes „gyógymóddal" szolgálhatnak, mivel többek között idegnyugtató hatásuk is van. Csökkentsd a napi a koffeinfogyasztást, mivel ez növeli az érzékenységet és az érzelmi feszültséget. A kávé, tea, kakaó és csokoládé helyett ezeken a napokon válassz inkább gyógynövényes, zöld- vagy gyümölcsteát.

A vörös húsok és a tejtermékek elkerülése is ajánlott ebben a pár napban, mivel arachidonic-savat tartalmaznak, ami növeli a görcsökért felelős prosztaglandin hormon termelődését.

Az alhasi görcsök mellett sok nő szenved úgynevezett premenstruációs szindrómában, mely nagyon megnehezíti az életüket. A PMS okozhat többek között derékfájást, mellérzékenységet, puffadást, vízvisszatartást, depressziót, hangulatingadozást. Ennek enyhítésére érdemes egész hónapban biztosítanod a napi ajánlott vitamin- és ásványianyag-szükségletet.

Az alkoholt érdemes teljesen elhagyni a menstruáció alatt, mivel vércukorszint ingadozást, vízvisszatartást és az alvás minőségének romlását eredményezheti.

Ezeket fogyaszd a menstruáció alatt:

Magas vastartalmú ételek – A menstruáció alatt a szervezet vasszintje lecsökken, amit pótolni szükséges például hüvelyesek, sötét leveles zöldségek, magvak és diófélék formájában.

– Az omega-3 zsírsavakban gazdag halakat érdemes előnyben részesíteni – mint a lazac vagy a tőkehal - azokon a bizonyos napokon, mivel képesek szabályozni a hormon- és a vércukorszintet.

– A nassolás a menstruáció velejárója, de a cukros édességek helyett válassz minél magasabb kakaótartalmú étcsokoládét, ami egyrészt tele van antioxidánsokkal, másrészt csökkenti a kortizolszintet, amitől kevésbé leszel stresszes.

– A puffadás és a vízvisszatartás elkerülésére a legjobb módszer, ha több vizet iszol, így serkentve a szervezetedet, hogy kihajtsa magából a felesleges vizet.

A menstruáció alatti rossz közérzet elkerüléséért tehát az ételek megválogatásával is sokat tehetsz, emellett azonban fontos, hogy megértésre találj. Hidd el, nem ülsz egyedül a piros betűs napok okozta érzelmi hullámvasútban, valamint a fájdalmadat sem kell rejtegetned. A menszesz a nők természetes velejárója, ebben a pár napban próbálj sokat pihenni, otthon lenni, hagyd magadnak, hogy kicsit bekuckózz.