Kórházba került Young G várandós barátnője, erről mindketten a közösségi oldalukon írtak. A Valentin-napot sem tölthették így együtt, az azonban egyelőre nem derült ki, hogy mi a baj. Azt Norina leszögezte, hogy gyermekük egészséges, jelenleg más dologgal állnak szemben.

"Életem Szerelme nagyon hiányoztok...nem érdekelt soha ez a Valentin-nap...de most tényleg meg tudom érteni azokat az embereket, akik egyedül élik meg ezt az »ünnepet«! S ok szerelmes kép mindenhol, én meg csak aggódom! Aggódom érted, a babámért és azért, hogy a kórházban minden orvos jól bánjon veled! Tudom, hogy a legjobb kezekben vagy, de nem vagyok veled és nyilván féltelek!!! Kitartás kicsim, kellemes Valentin-napot! Szeretlek titeket!!!♥️Tiszta szívemből" - írta Béci posztjában, melyet a Blikk szúrt ki.

"Boldog Valentin-napot életem szerelme! Sajnálom, hogy nem melletted fekszünk most, de hidd el, hamarosan újra együtt, hisz tudod Norci nagyon erős Nő és rettentően pozitív. A lányunkat is erre biztatom és tanítom.