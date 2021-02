Ahogy azt néhány napja megírtuk, a koronavírus brit mutációja, amelyet ősszel Kentben azonosítottak először, világszerte dominánssá válhat - véli Sharon Peacock professzor, az Egyesült Királyság koronavírus genetikai felderítési programjának (Covid-19 Genomics UK Consortium) vezetője.

Az új variáns "végigsöpört az országon", és "minden valószínűséggel végig fog söpörni a világon" - mondta.

Az operatív törzs tájékoztatóján most Müller Cecília is beszélt a brit variánsról, és elmondta, 193 magyar betegnél kimutatták az angol mutánst, ám a betegek életkora nagyon különböző. Az átlagéletkoruk 51 év, de van közöttük egy 6 éves gyerek is, illetve 94 éves a legidősebb.

Közülök 8 fő esetében tudták megállapítani, hogy "behurcolás" által érintkeztek a mutáns vírussal, de a többiek esetében nem találtak olyan kontaktot, aki külföldön járt volna, vagyis ez azt jelenti, hogy már közösségi terjedés van jelen Magyarországon is.