"Norina már a hatodik hónapban jár, május végére van kiírva. Az már az első vizsgálatok során kiderült, hogy veszélyeztetett terhes, de közben kialakult egy nőgyógyászati problémája is, ami miatt hétfő reggel meg kellett műteni, nehogy korai szülést eredményezzen. Ez alapból egy rutinműtét lett volna, de a baba miatt komplikált volt. Most a szövettan eredményére várunk. Nem egyszerű a helyzet, mert vérzékeny és vashiánya is van, de igyekszünk pozitívak maradni. Két szerettemért aggódok, ami szörnyű dolog. Hiába vagyok folyamatosan kapcsolatban a kórházzal, az orvosokkal, hogy tudjam, mi történik Norinával és a babával. Látszik, hogy mindent megtesznek értük, és mindig nyugtatnak, de nem tudhatom, pontosan mi történik odabent. Annyira szeretném, hogy bemehessek és meglátogassam, fogni szerettem volna a kezét akkor is, amikor az intenzív osztályon feküdt. Norina egy nagyon erős nő, de el vagyok keseredve, amiért egy ilyen nehéz helyzetben nem lehetek mellette. A babára a probléma nem hat ki, koraszülés sem lehet. A kórház a legjobbat biztosítja Norinának" - mondta a Blikknek VV Béci.