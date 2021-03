Hamarosan megérkezik a tavasz, minden kellemes hozadékával együtt, sajnos azonban van egy olyan elválaszthatatlan velejárója is, amire az érintetteknek időben fel kell készülniük: ez pedig nem más, mint az allergiaszezon.

Tavasszal, vagyis amint enyhülni kezd az idő, a természet feltámad téli álmából, kezdetét veszi a virágzás időszaka – és ezzel együtt a pollenszezon. A nyír, a kőris, a mogyoró, tölgy és az éger a tavasz hírnökei, melyeknek pollenjei rengeteg embernek okoznak kellemetlen tüneteket, ezért ha a tavalyi évben volt legalább két olyan hét, amikor allergiás tünetektől szenvedtél, csináltass allergiavizsgálatot, hogy felkészülten tudj nekifutni az idei szezonnak.

Jó ha tudod, a bőrpróbát még a tünetek megjelenése előtt tanácsos megcsináltatnod, vagyis most még teljesen időben vagy. Léteznek továbbá praktikák, amelyeket bevetve csökkentheted a tünetek kialakulási esélyét. Íme 3+1 dolog, ami a segítségedre lehet:

1. Vitaminszedés

Sok vitamin viselkedik természetes antihisztaminként, ezért eredményesek az allergia elleni küzdelemben. Ilyen például a C-vitamin, ami egy könnyen beszerezhető, erős antioxidáns. Bevihetjük zöldségek és gyümölcsök fogyasztásával is, ám a keresztallergia elkerülése érdekében sokan inkább tabletta formájában javasolják. A szénanáthás tünetek csökkentésében segítségedre lehet.

Ugyanígy segítőtársunk az E-vitamin, amely szintén jeleskedik a felső légutakat érintő tünetek enyhítésében.

Jó választás a D-vitamin, amely csökkenti az allergiás tünetekért felelős fehérje mennyiségét a szervezetben, sőt növeli a toleranciát segítő fehérjék termelődését is.

2. Takarítás

Noha takarítani nemcsak tavasszal szoktunk, ebben az időszakban érdemes a szokásosnál nagyobb figyelmet fordítani otthonunk portalanítására. A rendszeres ágynemű- és törölközőmosás, valamint a rendszeres felmosás segíthet minimalizálni a szálló por és a pollenek mennyiségét. Szellőztetést viszont ritkábban iktassunk be, és lehetőleg olyankor tegyük, amikor hullott némi csapadék, amely mérsékli a levegő pollentartalmát.

3. Kézmosás

Ahogy az előző pontnál, itt is egyértelmű, hogy a kézmosás a napi rutinunk része, a vírushelyzet óta pedig főleg az, ugyanakkor a kézmosás az allergiás tünetekkel szemben is jó barátunk. Sokan ugyanis nem tudják megállni, hogy ne nyúljanak az arcukhoz, főleg azok, akik rendszeresen köhögnek, tüsszögnek, netán erőteljes szemviszketéssel küzdenek. A kezünk márpedig kiváló „hordozó" közeg lehet a polleneknek is, ezért érdemes sokszor kezet mosnunk.

+1. Edzés

Talán elsőre rossz ötletnek tűnik, de hidd el, a rendszeres testmozgás valóban jót tesz az allergiásoknak. 25-40 perces közepesen megterhelő edzéssel csökkentheted a szemviszketés, az orrdugulás és a tüsszögés mértékét is, köszönhetően annak, hogy a sportolás mérsékli a vér hisztaminszintjét.