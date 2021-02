Forgács Gábor tavaly került kórházba rák miatt. Most, több beavatkozás után őszintén beszélt állapotáról.

Forgács Gábor túl van egy 7 órás életmentő műtéten, a színész most már jobban van, már sétálni is eljár, sőt, otthoni stúdiójában szinkronmunkákat is vállal.

A színészt nagyon meghatotta, hogy több ezer üzenetet kapott, amiben ismeretlen emberek aggódtak az egészsége miatt. Ez sokat jelentett számára, de azt sajnálja, hogy nem tudott mindre válaszolni.

A Mokka műsorvezetői telefonon beszéltek a színésszel, aki elmondta, hogy bár többször állt a halál küszöbén, most jól érzi magát.

A lelkemben egy nagy-nagy kuszaság van, hogy mer velem ilyen előfordulni? Persze én is csak nevetek magamon.

Forgács Gábor azt is elárulta, lánya motiválja leginkább a gyógyulásban:

Maszk nélkül magamhoz ölelhessem őt is, az unokáimat is.

A teljes beszélgetést itt tudod megnézni: