A személyes higiéniának vannak alapvető szabályai, gondolhatnánk, de általában kultúránként ez is változhat. Itthon például a mindennapos zuhanyzás vagy fürdés az elterjedt, míg Nyugat-Európában egyre többen vannak, akik nem tisztálkodnak naponta vagy az ökológiai lábnyomuk csökkentése miatt, vagy egyszerűen azért, mert a családban nem ez a szokás. Azonban, ha valamire az elmúlt év megtanított minket az az, hogy vannak olyan higiéniai szabályok, amelyeknek betartása rendkívül fontos, és nem szokás kérdése, egyszerűen szükséges, de remélhetőleg hamarosan visszatérhet az életünk a normális kerékvágásba. Addig azonban nézzük meg, milyen olyan higiéniai szokások vannak még, amiket esetleg nem a legszerencsésebben alkalmazunk.



Fogmosás utáni öblögetésBármilyen furcsán is hangzik, az alapos fogmosás után nem a legjobb ötlet vízzel öblíteni. Ha mindenképpen szeretnénk, tegyük azt fogmosás közben. Ha ugyanis a végén az összes fogkrémet kiöblítjük a szánkból, akkor a fogkrémek jótékony összetevői is eltűnnek, például a fluorid, amely bizonyítottan hasznos a fogszuvasodás megelőzése szempontjából.

Dezodorozás közvetlenül zuhanyzás utánA dezodorok használata alapvetően sem teljesen egészséges, amennyiben nem ammóniamenteset alkalmazunk, de ha közvetlenül zuhanyzás után kenjük fel, akkor nem is fejti ki az izzadásgátló hatását teljesen. Akkor ugyanis a bőrünk még nedves, így a felszívódása nem lesz maradéktalan. Legyünk türelmesek, és várjunk 1 órát a fürdés vagy zuhanyzás után.



Kézmosás forró vízzelHa nem tanultunk volna még meg mindent a kézmosásról, akkor íme egy újabb hiba, amit elkövethetünk. A túlságosan meleg vízzel való kézmosás nem pusztítja el a baktériumokat, ugyanis ahhoz a csapból folyónál sokkal forróbb víz szükséges. A bőrünket azonban így is kiszáríthatjuk vele, vagyis maradjunk inkább a langyos hőmérsékletűnél, és ne feledjük, hogy minimum 20 másodpercig kell dörzsölnünk.

A fürdőszobában tároljuk a törölközőtA törölközők használata akkor a legegészségesebb, ha a textil száraz. Ez a fürdőszobában kifejezetten lehetetlen, főleg, ha több személy használja ugyanazt a helyiséget. A pára ugyanis a tiszta és a használatban lévő törölközőkre is hatással van, a nedves környezet pedig a legjobb táptalajt jelentenek a baktériumoknak. Arról nem is beszélve, ha a vécé és a zuhanyzó vagy fürdőkád ugyanabban a helyiségben van, és a törölközőnket is ott tartjuk. Az öblítéssel ugyanis rengeteg baktérium szóródik szét a fürdőszobában, amelyek a törölközőn is megtelepszenek.



FürdőszivacsA fürdőszivacs használata is komoly egészségügyi gondokkal járhat. Mivel a szivacsban könnyen megtapadhatnak a baktériumok, amelyek a testünkről származnak, a fürdőszobai környezet pedig a legideálisabb körülményeket biztosítják számukra a szaporodáshoz. Sem a műanyag pamacs, sem a szivacsos formája nem ajánlatos. Ha mindenképpen ragaszkodunk az ilyesmi használatához, akkor válasszunk szilikonból készültet.