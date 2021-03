Dr. Robert Kushner, a Northwestern Memorial Hospital orvosa végzett egy kutatást, amelynek megdöbbentő eredményei születtek. A tanulmány alapján a fenekünkre rakódott zsír kevésbé jelent problémát, mintha a hasunkra rakódna. Az utóbbinál az egész szervezetre, a keringési rendszerre is rossz hatással van, míg az előbbi kisebb koleszterinszintet jelent.

A kutatás során azt is megállapították, hogy azok a nők, akiknek az átlagnál nagyobb fenekük van, ritkábban cukorbetegek, ellenállóbbak a krónikus betegségekkel szemben, és a szívbetegségek is jobban elkerülik őket.

A nagy fenekűek hormonális rendszere is egészségesebb, mivel a tulajdonosuk kevésbé stresszes, jobban alszik, és az általános közérzete is jobb, mint a kicsi fenekűeknek. Továbbá azt is állítják, hogy jobban is fog a nagy fenekű nők agya - írja a Global News.