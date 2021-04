Bár egy operáció történhet helyi és epidurális (gerincbe adott) érzéstelenítésben is, bizonyos beavatkozásokkor az altatás a legjobb és legcélravezetőbb megoldás. Nagyon sok ember fél tőle, talán még jobban is, mint magától a műtéttől, pedig - bár vannak kockázatai - nem kell, ugyanis az altatás során (sőt, utána is) minden életfunkciónkat szakember figyeli. Cikkünkben arról olvashattok, miként is zajlik a folyamat és hogy melyek a leggyakoribb tévhitek és aggodalmak, amelyek az altatással kapcsolatban felmerülnek.